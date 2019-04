Alan García puede pasar de investigado a víctima por fallas del Ministerio Público

Síguenos en Facebook

El congresista de la República Jorge Castro Bravo ayer todavía se le escuchó un poco consternado por el suicidio del exjefe de Estado Alan García Pérez, a quien dijo no juzgará por su decisión, pero mencionó que este al igual que los demás investigados se les está haciendo una presión exagerada por parte del Ministerio Público.

“No solo se arrinconó a García, estamos viendo que en general el Ministerio Público está haciendo una presión exagerada... se debe perseguir la justicia pero con respeto a la dignidad de las personas”, precisó comentando que hay que dejar que pasen estos días de descanso para el exmandatario.

EXTRALIMITACIÓN. Castro comparó la investigación que hizo cuando fue parte de la Comisión Lava Jato con la que realiza la Fiscalía, afirmando que se hizo respetando la dignidad de las personas.

“Lo que dijo la Fiscalía nosotros ya lo teníamos hace un año y medio sin mayores aspavientos y buscando el control político porque hay formas de investigar ya que no hay que acosar; eso no significa que excusamos a García pero no es apropiado cómo se conduce el Ministerio Público”, pronunció.

Para el legislador, no hay necesidad de arrinconar a cada uno de los investigados, criticando que se los maltrata. “Una cosa es buscar justicia contra los que transgredieron las normas, y otra cosa es la denigración de las personas”, replicó aclarando que de ninguna manera piensa que García no debió ser investigado, sino que cuestiona la forma.

Por esa metodología que dice aplica la Fiscalía, se le viene un problema por un proceso de victimización de García, y está lejos de conseguir justicia sino lo que va a conseguir es el rechazo. “Se le complica el proceso al Ministerio Público”, advirtió Castro acotando que ahora este ente se va moderar en su trabajo.