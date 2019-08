Alcalde cuestiona contenido de placa recordatoria en obra

Síguenos en Facebook

El alcalde provincial Julio Medina Castro, quien no asistió a la Av. Zarumilla donde lo esperaban los representantes de Southern Peru para inaugurar la obra ejecutada por impuestos, convocó a la prensa en la Av. Litoral, donde alegó que no procedió con el acto protocolar porque estos proyectos no son regalos de la empresa, como dice da a entender la placa que colocaron en ambas vías.

ARGUMENTOS. “Con sorpresa esta mañana (ayer) veo una placa donde figura como que Southern regala a Tacna la vía, y no es así, esto se hizo a través de obras por impuestos que pudo ejecutar cualquier empresa, no necesariamente Southern”, declaró.

Detalló que por esta modalidad la MPT paga el 30% anual del canon por 10 años, especificando que la Av. Litoral costó S/ 20 millones, y la Av. Zarumilla un monto de S/ 12 millones, que recalcó serán descontados del canon del municipio.

“No es un regalo por lo tanto...”, increpó contando que recién ayer por la mañana colocaron dicha placa, en la que dice figura el presidente de la minera Oscar Gonzáles Rocha como si fuera el benefactor.

También adujo que no es el momento adecuado por lo que ocurre en Candarave, donde señaló que protestan contra la contaminación y abuso. “No es oportuno hacer la inauguración porque sería lavar la cara... nosotros exigimos responsabilidad de la empresa”, manifestó.

Y la otra explicación que dio para suspender la inauguración, es que estas obras todavía tienen observaciones.

“Pensamos que en dos semanas iban a concluir las observaciones pero se decidió suspender hasta que se revise bien, porque algunas partes están parchadas y no merece inaugurarse así”, apuntó estimando que la subsanación debe terminar de 15 días a un mes.

Relató que estas obras fueron recepcionadas en noviembre del año pasado por la exgestión, pero la actual hizo observaciones que se iban subsanando mientras ya estaban operativas.