El allanamiento y registro de tres viviendas realizó la PNP y el Ministerio Público, sobre una investigación por presunto delito de lavado de activos procedente del tráfico ilícito de drogas relacionado a Brinelda Suxso Porto, apodada “Tía Benita”, mujer que años atrás se dedicó a la micro comercialización de droga en el distrito Ciudad Nueva, en Tacna.

Fiscales especializados en casos de Lavados de Activos y efectivos de la sección Lavado de Activos de la División de Investigación Criminal (Divincri),apoyados de agentes de otras unidades policiales, ingresaron a los predios en el distrito Gregorio Albarracín y el Cercado, para incautar documentos, y bienes, con una orden del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna.

El jefe policial de Tacna, coronel Martín Cárdenas Carpio, sostuvo que el operativo se inició a las 6 h. En el Promuvi Viñani, manzana 148, lote 25, en el distrito Albarracín, se allanó una casa de tres pisos a nombre de Juan Pérez, pero donde residía Miguel Ángel Quispe Suxso, quién es uno de los hijos de “Tía Benita”.

Depósito de madera y casa en Villa El Sol de Delia Cahuaya

En la urbanización Villa El Sol, Mz. F, Lts. 3 y 4, en el Centro Poblado La Natividad, se revisó una casa moderna de dos pisos, y en la calle Modesto Molina Nº 1054B (detrás de la I.E.P. San Martín de Porres), un depósito de madera de triplay, ambos de propiedad de Delia Juana Cahuaya Tintaya.

Según Cárdenas, no hubo resistencia a la diligencia fiscal policial, por lo que no fue necesario emplear la fuerza para el descerraje de los predios para incautar documentos, dinero, joyas y otros relacionados a Brinelda Suxso por lavado de activos, porque la investigada no demostró la adquisición lícita de bienes.

Policías indicaron que en el inmueble de la calle Molina se halló la camioneta Hyundai Santa Fe blanco de placaZ4G-556, de propiedad de Delia Cahuaya, el mismo que fue inmovilizada.

Los familiares de Brinelda Suxso que vienen siendo investigados son Miguel Quispe Suxso, Delia Cahuaya Tintaya, Miriam Isabel Ramos Suxso, Jéssica Karina Velarde Suxso y Yanina Rojas Suxso.