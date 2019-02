​Almacenan 2 toneladas de basura hospitalaria en psiquiátrico de Calana

Síguenos en Facebook

Hasta dos toneladas de residuos hospitalarios se encuentran almacenados en el centro psiquiátrico San Ramón en el distrito de Calana y que al estar expuestos al sol generan malos olores y un posible foco de contaminación para los 20 pacientes que se encuentran internados en el lugar.

El Director Regional de Salud, Juan Cánepa Yzaga, respondió que la basura depositada corresponde a la generada en los últimos meses del 2018, la que no fue destruida en el horno pirolítico. En inicio depositaron más de cinco toneladas.

“Desde enero no funciona el horno pirolítico y se contrató una empresa para que lleve los residuos a Lima pero con los huaicos parece que hubo retrasos y por eso no lo recogieron hasta ahora”, justificó el galeno, quien asegura que ya no se deposita residuos en el centro.