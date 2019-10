Aparecen fotos de dirigente y regidor Wilfredo Flores juntos

Síguenos en Facebook

Reza el dicho popular, una imagen vale más que mil palabras. El primer regidor de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT), Wilfredo Flores Quispe, negó en su oportunidad y en reitaradas ocasiones conocer a Augustín Calderón, presidente de la asociación de vivienda San Agustín, tras ser acusado el 7 de septiembre del presente año por dicho dirigente de pedir coimas de 12 mil soles a cambio de agilizar los trámites de saneamiento de terrenos.

Sin embargo, la versión del concejal ha perdido credibilidad luego de la propalación de unas fotografías en las que se observa a Agustín Calderón departiendo bebidas alcohólicas junto al concejal Wilfredo Flores quien lleva una corona de serpentinas en el cuello.



POSTURA. Al ser consultado por las gráficas, Calderón indicó que se trata de fotos tomadas en la celebración de una asociación de vivienda en Viñani durante abril de este año.

“Uno de mis vecinos es quien tomó las fotos y hay mas gráficas donde aparezco con él, con esto se demuestra que es mentira lo que el dijo que no me conoce y que nunca habló conmigo”, manifestó.

El dirigente reveló que tras conocerse el escándalo de tráfico de lotes en la MPT, el concejal Flores se contactó con él para tratar de llegar a un acuerdo a fin de no perjudicarse.

DILIGENCIAS. Agustín Calderón relató que fue citado para este 21 de octubre a las 9 h por la fiscalía anticorrupción de Tacna, cuya sede se ubica en la calle Arica, a dar sus descargos sobre la investigación sobre tráfico de terrenos.

“Yo espero que al final de todo esto, lo sancionen como corresponde porque no es posible que estén lucrando con la necesidad de la gente”, opinó.

Diario Correo intentó comunicarse telefónicamente con el concejal Flores, sin embargo no recibimos respuesta alguna.