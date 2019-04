Asegura que audios que hablan de diezmos fueron editados por extrabajadora

Síguenos en Facebook

La primera asesora del congresista tacneño Jorge Castro Bravo, Erika Cancino Quispe de Rivas, alegó que los audios que propaló el programa nacional Cuarto Poder sobre el presunto de cobro de “diezmos” a los servidores del legislador, fueron editados por la extrabajadora Paola Alave Quispe, quien hizo la acusación pública.

Cancino declaró a Correo que ella hace un año trabaja con el parlamentario pero hace dos meses asumió como asesora, y que desde que ella ingresó a ese despacho, los aportes los manejaba el anterior asesor, pero anotó que eran voluntarios y se destinaban para realizar diferentes actividades benéficas en festividades.

“Era una bolsa para disponer para ciertas compras de labor social, jamás se usó para pagos del despacho”, argumentó antes de señalar que entregaban S/ 100.

Sobre las grabaciones, explicó que Alave sacó de contexto todo lo que conversaron extensamente y aseguró que son audios editados, cortados y manipulados.

Indicó que Castro sabía que los recibos de los servicios de agua y luz estaban al día, es decir, que no había deudas pese a que no había una persona administrativa. Añadió que hasta donde ella sabe como asesora, el congresista paga los recibos con su dinero.

“Me tomé el atrevimiento de explicarle (en los audios) sobre los aportes porque ella dio a entender que yo me adueñaba del dinero, por eso le dije que le conté todo a don Jorge, él sabía qué trabajador aportaba y quién no pero no por eso lo cesaba”, precisó declarando que no tiene conocimiento de los periódicos, por eso dice que se sorprendió cuando Alave le dijo que se descontaría la compra de estos del aporte para la labor social. “Yo en esa época no fui asesora, no tengo conocimiento”, apuntó.