Asfaltarán las principales vías departamentales de las cuatro provincias en Tacna

El gobernador de Tacna, Juan Tonconi Quispe, manifestó que en su asistencia al GORE Ejecutivo desarrollado el 21 y 22, consiguió la ayuda para el asfaltado y pavimentación de todas las vías departamentales.

“He podido conversar directamente con el ministro de Transportes y Comunicaciones (Edmer Trujillo Mori), para que en conjunto podamos trabajar y que todas las pistas departamentales en la región puedan ser asfaltadas”, apuntó la autoridad.

Según Tonconi, logró obtener un compromiso de Trujillo para que este 2019 se inicien todos los estudios para que se asfalten y se beneficie Chejaya, Huanuara, Cairani, Camilaca, entre otras zonas, cuyas vías siempre han estado en un pésimo estado.

“Desde Jirata, Mullini, Totora, Santa Cruz, Candarave de igual forma. Y yo lo he visitado no solo en campaña, sino en los aniversarios que me han invitado y he visto las condiciones de sus carreteras, me he comprometido con la población”, relató el gobernador.

estudios. Expresó que en su gestión se realizará los estudios técnicos, expedientes y se ejecutarán las obras de pavimentación. “Se beneficiarán Kallapuma, Chiluyo Grande, Chiluyo Chico hasta Tripartito, cuyas vías nunca han recibido ni mantenimiento; pero ahora las vamos a tener debidamente pavimentadas y asfaltadas”, explicó.

El gobernador indicó que en el GORE Ejecutivo solicitó al Gobierno central que la región de Tacna sea incluida dentro de un plan de reconstrucción nacional, tal y como se hizo con el norte peruano.

Por otro lado, recordó que con el segundo decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, los 28 distritos jurisdiccionales de Tacna han sido declarados en estado de emergencia, lo que permitirá a los alcaldes utilizar sus recursos de vulnerabilidad y riesgos.