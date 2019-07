Club Esther Grande de Bentín representará al Perú en Bolivia

Síguenos en Facebook

La club Esther Grande de Bentín Tacna Heroica representará al Perú en tres categorías en el campeonato nacional Asofibol que se realizará del 16 al 21 de julio en la ciudad de Cochabamba en Bolivia.

Es una delegación de 50 personas de las categorías de la Sub 6, Sub 8 y Sub 10.

La Sub 10 esta conformada por los jugadores Esteban Silva, Fabio Romero, Luis Fabian Pérez, Fabian Gonzáles, Héctor Mamani, Jorge Mandamiento, Dylan Tarqui, Ruddy Salas, Dayron Vargas, Brandon Quispe, Wilson Palle. Y su director técnico Marco Valencia.

Mientras que la Sub 8 está integrada por Salvador Ayca, Ronald Salas, Yeray Zárate, Johan León, Fabiáno Gutiérrez, Neymar Huayhua, Leender Leonard y Facundo Cuicapuza.

Se conoció que en la Sub 8 y Sub 10 se encuentran inscritos 15 y 11 equipos respectivamente, casi todos de Bolivia.

Cabe indicar que el club Esther Grande de Bentín Tacna Heroica trabaja todos los jueves, viernes y sábados en el estadio Enrique Paillardelle desde las 15:30 h hasta las 20 h, para mantener un buen nivel.