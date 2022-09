Tiene 46 años, es de raíces tacneñas y tarateñas, es contadora, conciliadora, culminó su primaria en el María Ugarteche, secundaria en el Francisco Antonio de Zela y superiores en la Universidad Jorge Basadre. Sonia Huaylla Marcos postula a la gobernación regional de Tacna por el partido Frente de la Esperanza 2021 y nos habla acerca de su trayectoria y cómo haría frente a los principales problemas de la región.

¿Por qué decide postular a la gobernación regional de Tacna?

Decido entrar a la arena política por la percepción negativa que he tenido de nuestras autoridades, desde esta gestión hacia las anteriores siempre ha habido una malversación de fondos, corrupción y no hay un alto, siempre dicen que van a hacer frente o luchar contra la corrupción pero lamentablemente el haber vivido la pandemia, ver como hemos sufrido y no hemos tenido el hospital, mucha gente ha visto fallecer a sus seres queridos, ante tanta corrupción pues no había respiradores mecánicos, medicinas y faltaba personal de salud.

¿Qué haría usted para culminar el hospital regional?

Lamentablemente hace unos días hemos tenido la noticia de que se ha perdido el arbitraje, de qué Tacna no tiene un hospital, ahora se tiene que ver cómo está esa obra porque tiene serios daños estructurales, tenemos que evaluar si se termina o en qué estado está para poder determinar si culminamos o se derrumba, al menos que su infraestructura sirva para algún tipo de atención, hasta ahorita no sabemos eso, se necesita de profesionales o de organismos que lo evalúen y que la población sepa a qué nos estamos ateniendo actualmente.

Respecto al tema de vivienda muchos reclaman casa propia ¿contempla algo en su plan de gobierno?

Por ese punto, sabemos qué hay un mal ordenamiento territorial con la gestión anterior de la MPT, por haber entregado terrenos de forma inescrupulosa sin un orden y haberse presentado lo que son las invasiones de terrenos, pues traen como consecuencia eso justamente, los que en verdad necesitan de una vivienda o de un terreno no puedan acceder a ellos, prácticamente es una cúpula cerrada lo que ha estado sucediendo, ahora la solución es tomar las decisiones adecuadas para focalizar que terrenos son y si pueden ser habilitados como concursables según los requisitos para que las personas en Tacna que tengan años viviendo y no tengan una vivienda puedan acceder, pero todo eso con un orden normativo que permita también la viabilidad de los recursos básicos porque como GRT no podemos dar terrenos en los cerros, la gente tiene que entender que hay lugares donde sí son accesibles y otros no puesto que Tacna vive en un lugar sísmico.

¿Ante el problema del agua, cuál cree que es la solución más viable?

En mi gestión y lo he escuchado también de otros candidatos y concordamos qué es necesario la explotación de acuíferos, evitar así lo que son los conflictos sociales, no estoy de acuerdo con el proyecto Vilavilani, yo creo y soy más apegada a evitar esos conflictos sociales, evitar el daño ambiental, porque no es factible que estemos desvistiendo un santo para vestir a otro, estoy más convencida qué con análisis, evaluaciones y estudios técnicos y ya que ya han habido estudios por un ingeniero Pedro Olleros, pero que lamentablemente la autoridad en su momento no le hizo caso, es un estudio ya plasmado, en mi gestión llamaría a este profesional y le solicitaría que exponga ese estudio técnico a la población.

¿Qué le invocaría a los electores este 2 de octubre?

Le invoco un voto de conciencia, un voto de reflexión, porque el poder que tiene y van a plasmar este domingo está vinculado con su calidad de vida de todos, a las familias, a sus hijos y no deben tirar su voto a la basura, deben de pensar reflexionar y meditar, sobre todo porque ya no es una acción ligera ya hemos tenido tantas autoridades representantes que lamentablemente no han hecho que Tacna se desarrolle, si nosotros de verdad queremos un desarrollo para nuestra región tenemos que poner un alto tenemos que levantarnos y decir basta ya a esas autoridades qué son corruptas y que dañan y sobre todo a los menores que están en las zonas andinas y adultos mayores, esa es mi gran preocupación qué ahora que se viene el tema de la seguridad alimentaria lamentablemente van a estar más afectados ya tenemos que tomar acciones de prevención.

¿Cuál es su experiencia en el sector público?

Sí, he trabajado como fedataria fiscalizador en la Sunat, también he sido gerenta de asesoría en Candarave, allá tuve que renunciar porque percibí que iba a haber una malversación de fondos y como yo era responsable entonces preferí mi ética, mis principios y valores, porque no quiero manchar ninguno de ellos ya que sería una vergüenza que mi familia se entere que he hecho esas acciones y es algo que cuido mucho soy una persona correcta y formada.

Quisiera saludar a mi equipo al señor Jorge Chambi de Ciudad Nueva, Benjamín Salcedo que está en Alto de la Alianza, a Raymundo Choque en Gregorio Albarracín, a Kareén Ríos que está en la provincia y a la señora Flor Agüero en Sama, este es el equipo y entre todos damos este impulso, nos ponemos de pie y les deseo mucha suerte a todos.