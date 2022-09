Marco Álvaro Limachi Alanoca tiene 43 años, estudió docencia en la especialidad de ciencias sociales, es bachiller en derecho y empresario de los rubros servicios, gastronomía y agroindustria. Tiene tres hijos y 23 años de casado. Dedica tiempo al deporte y vive 20 años en Tacna.

¿Ha postulado antes en Puno, ¿por qué decide postular en Tacna?

Fue una experiencia política después de haber estado en el Ministerio de Trabajo aquí en Tacna en el Programa Jóvenes a la Obra, participé por iniciativa de los tenientes, bueno fue una experiencia y lo más importante es estar preparado, más allá de experiencias políticas es tener vocación liderazgo para el desarrollo de Tacna.

Unos de los principales reclamos de la población es el agua

Un tercio de la población no tiene agua potable, 250 litros por segundo es el déficit, tenemos 17 reservorios que solo almacenan 34,000 m³, al año consumimos 30 millones de metros cúbicos, para solucionar esto hay que construir de 6 a 8 reservorios de 4,000 m³, hay que perforar los dos pozos autorizados por la ANA en Viñani que van a ser 8,000 familias, 25,000 ciudadanos se van a beneficiar, para los hermanos de Alto de la Alianza y Ciudad Nueva hay que perforar otro pozo y también darle uso a los pozos de Vizcachas los 340 litros por segundo para el uso poblacional para el afianzamiento de la laguna de Aricota.

¿Se ejecutará el proyecto Vilavilani?

Para tener agua de calidad también es importante culminar la planta de agua de Calana y el proyecto Vilachaullani es un proyecto que ha generado mucho problema social y conflicto con los hermanos de Tarata, nosotros vamos a instaurar un gobierno de diálogo y ese proyecto al haber tenido tantos problemas no va, no va porque 35 millones de soles se han gastado y hoy en día no se tiene ningún resultado de esa inversión, hay tubos que están botados frente al aeropuerto que no cumplen las especificaciones técnicas, lo que hay que hacer es liquidar y usar el saldo de ese presupuesto para otros proyectos hídricos.

Las últimas dos gestiones no han pagado el subsidio eléctrico de los pozos de La Yarada, ¿usted está de acuerdo?

Cómo agricultor lo digo con mucha sinceridad: el GRT debe cumplir con pagar ese 55%, creo que es una irresponsabilidad no haber cumplido estando establecido por ley y teniendo presupuesto, vamos a cumplir pero al mismo tiempo el problema de saneamiento es una limitante para la legalización de Los pozos de todos los hermanos de La Yarada, entonces vamos a implementar un programa de saneamiento para darle título, tierra y agua para todos, además es importante que no solamente se esté bombeando agua con petróleo, vamos a generar un proyecto de inversión pública de paneles solares para que sean sostenibles en el tiempo.

Sobre el Artículo 71, ¿está usted de acuerdo o no con la instalación de empresas extranjeras?.

El Artículo 71 nos ha dividido a los tacneños y es importante generar una agenda de diálogo con todos los sectores para llegar a un buen entendimiento, pero el Artículo 71 también no solamente están dentro de la Zofratacna, ahí no hay ningún impedimento, hay que fortalecer la zona franca con agua y electricidad y usar el Artículo 5 de la Ley de Zona Franca para buscar una zona de extensión y ahí estamos planteando que existan packings para las frutas, hierbas aromáticas, aceite de oliva y orégano, qué nos permita exportar, a nivel externo de los 50 kilómetros hay que generar un consenso para modificar ese artículo.

¿La inseguridad ciudadana como la va a combatir?

Es un tema que aqueja bastante a Tacna, ahí hay que liderar convocando a trabajar a través del GRT la articulación mancomunada con la provincia y el distrito para ejecutar un proyecto de inversión pública para tener un solo sistema integrado de seguridad ciudadana, también que sea un sistema sin fronteras, con toda la logística para convertir a Tacna en la zona más segura del país.

Cómo va a luchar contra la corrupción en su gestión

Primero para estar en esta lid electoral yo no tengo antecedentes penales, policiales, ni judiciales, tengo mi formación en valores y principios, mi experiencia en la gestión pública es garantía de mi honestidad, en ese extremo planteamos la única forma de combatir la corrupción hay que empoderar al ciudadano, vamos a conformar en cada obra los comités de fiscalización que tengan acceso al expediente, cuadernos de obra, planillas y órdenes de compras; además todas las obras se harán por administración directa salvo algunas qué se den por contrata pero no le vamos a dar adelanto directo ni de materiales, solo se va a pagar por valorizaciones, también es importante que los expedientes técnicos se hagan bajo la norma técnica del ISO 30001 en todas las unidades ejecutoras qué es el sistema antisoborno de todas las unidades ejecutoras para saber de esta ineficiencia a la eficacia y eficiencia y con la implementación de este sistema antisoborno va a permitir transparentar la gestión.

¿Qué haría con el terreno recuperado de la Apertac?

En algún momento pensé que ahí se podía construir el complejo de convenciones de Tacna porque está en una zona estratégica y debemos generar proyectos de inversión pública, pero se ha generado un programa de vivienda, no me parece coherente porque el déficit actualmente es más de 30,000 viviendas y hacer un proyecto de vivienda para 5,000 no vamos a cerrar brecha, habrá que evaluarlo, es importante el programa de vivienda pero hay que pensar de manera integral.

Estamos a solo 8 días de las elecciones ¿qué le invocaría a la población?

Nos han decepcionado, no han tenido la capacidad de liderazgo de desarrollo con una visión de cambio sostenible, es importante reflexionar sobre esta realidad después del impacto de la pandemia necesitamos con fe y Esperanza elegir ciudadanos honestos transparentes que tengan las manos limpias y que tengan una visión de desarrollo y en tal forma podamos generar el buen vivir y la felicidad de todos, yo sé que los ciudadanos van a marcar la cancha y separar a la corrupción, la impunidad y el continuismo y van a a respaldar a gente honesta y transparente sobre todo con una mente fresca con energía es el movimiento Fe, y con Fe y esperanza vamos a ganar en primera vuelta.