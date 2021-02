El exalcalde de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, Luis Cerrato Tamayo, fue intervenido esta mañana en su vivienda de la calle Miller por agentes de la Policía Judicial, luego que la Sala de Apelaciones de Tacna revocó el mandato de comparecencia restringida que le había impuesto el juez Juan Portugal Vega, como presunto integrante de la organización criminal “Los Saqueadores de Ilabaya”, en Tacna.

Cerrato fue trasladado a la sede judicial fuertemente custodiado, incluso habría estado preparado para afrontar la decisión del Poder Judicial, ya que llevaba consigo un bolso con algunas pertenencias con que iría al penal de varones de Pocollay en las próximas horas. El exalcalde de Ilabaya escuetamente dijo que se había puesto a derecho.

La Sala de Apelaciones dictó prisión preventiva por 15 meses contra Cerrato y los exfuncionarios durante su gestión 2015-2018, Luis Arocutipa Mamani y Carlos Mendoza Herrera. También comparecencia con restricciones para Hugo Aduvire Soto (exasesor legal de la municipalidad de Ilabaya) y dispuso el pago de una caución de 10,000 soles; asimismo comparecencia para los exregidores Olson Carpio López, Marcelino Quispe Calderón y Leonidas Mamani, quienes deben pagar una caución de 15,000 soles.

Hay que indicar que los presuntos integrantes de “Los Saqueadores de Ilabaya” son investigados por los delitos de organización criminal, peculado por apropiación, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo genérico, presuntas irregularidades cometidas durante la gestión municipal del 2015 al 2018 del exalcalde Cerrato.

A los exconcejales se los investiga por la simulación de pagos por servicios, servicios internos no realizados, pago de personas que no trabajaron en la comuna y pagos a regidores para no fiscalizar la gestión municipal.