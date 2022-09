Carlos Vildoso Cañari tiene 48 años, Estudió el nivel primario en el colegio Carlos Wiese, la secundaria en la IE Coronel Bolognesi y superior en la Facultad de Educación, Cs. de la Comunicación y Humanidades de la Universidad Privada de Tacna. Se hizo conocido porque siendo joven demostró tener vocación de servicio, ya que fue miembro de la Compañía de Bomberos de Tacna por 26 años y solía estar en las diversas emergencias que se le requería, después se capacitó en el campo de gestión de riesgo de desastres y trabajó en distintas municipales y en el Gobierno Regional de Tacna (GRT), ahora indica que es tiempo de volcar sus conocimientos y experiencia en lograr que Tacna sea una ciudad segura, turística y ecológica .

¿Qué te motivó a entrar a la política y postular a la alcaldía de Tacna?

Mi motivación es servir a Tacna porque hasta ahora no veo ningún proyecto de impacto a nivel provincial y quiero trabajar por el desarrollo. Tengo bien en claro que uno debe aspirar a ser autoridad para servir y no para servirse, vamos camino a los 100 años de la reincorporación de Tacna al Perú y no hay obras trascendentes en la ciudad y que beneficie al vecino. Deseo servir a la comunidad desde la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT).

¿Cuáles son tus principales propuestas de llegar a la alcaldía?

Tener las puertas abiertas de locales comunales que son del municipio para que se realicen actividades educativas, culturales y deportivas, construcción de un sistema de drenaje en las calles para no afectarnos en los tiempos de lluvia, contar con un centro integral de manejo de residuos sólidos, construcción de reservorios y mejoramiento de la calidad de agua, fortalecimiento y descentralización del policlínico municipal, proponer una central única de emergencias. También contar con un centro de terapia y rehabilitación para personas con discapacidad, casa de refugio para atención de animales o mascotas, un centro integral para atención de mujeres y niños víctimas de violencia, entre otros.

¿Cómo piensa lograr el centro para manejo de residuos sólidos?

Es importante contar con un centro integral de manejo de residuos sólidos. En el sector Alto Tacna, encima del cerro Intiorko, se tiene un botadero que genera 270 toneladas de basura por día y ese desperdicio orgánico hay que transformarlo en abono orgánico que sirva para los agricultores y así también asegurar el futuro alimenticio en la provincia y región. Es un proyecto que pienso realizar tocando las puertas del gobierno regional y del gobierno central, ya que hay países vecinos que tiene esa forma de trabajar, para ello también hay que sensibilizar a la población sobre la importancia del reciclaje.

Otra problemática latente es la inseguridad, ¿cómo piensa apoyar a la PNP en combatirlo?

Voy a hacer frente a la inseguridad, porque el alcalde tiene un rol principal en la tarea de dar tranquilidad al vecino. Se va a trabajar en coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Vamos a implementar una Central Única de Emergencia a través de un solo número de emergencia para tener una inmediata ayuda o respuesta a un pedido de auxilio. El área de seguridad ciudadana de la provincia estará interconectado con sus similares de todos los distritos de Tacna. La central contará con los componentes de instalación de repetidoras, equipos de radio, cámaras y bocinas. Otra idea en mente es concretar una escuela de serenazgo, para que los agentes de la provincia y distrito manejen un solo protocolo de trabajo. Hay que rompen las fronteras en el trabajo del serenazgo.

¿Qué proyectos tiene para atraer el turismo?

Vamos a generar nuevos espacios turísticos, comenzando por la zona alto andina de la provincia de Tacna. En el Centro Poblado Caplina se cuenta con aguas termales y se construirán unas pozas o piscinas que contribuirá en el desarrollo del sector. Asimismo, vamos a priorizar la construcción de una nueva infraestructura en el terminal terrestre Manuel A. Odría, para sectores nacional e internacional.

Finalmente, ¿qué diría a los ciudadanos que aún no definen su voto?

Sí, hay indecisión. Que tengan en claro que uno para ser autoridad tiene que tener vocación de servicio y debe conocer la realidad de la provincia y así poder desarrollar los proyectos y satisfacer las necesidades de la población.