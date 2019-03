"Castro olvida que él no se representa a sí mismo en el Congreso sino a Tacna"

Síguenos en Facebook

La excongresista por Tacna, Natalie Condori Jahuira, manifestó que la región de Tacna ha perdido grandes posibilidades en el Congreso con el comportamiento antipolítico que tuvo el congresista Jorge Castro Bravo sobre los gastos de representación.

“El parlamentario Jorge Castro tiene que entender y recordar que él está en el Congreso no en representación de sí mismo, sino en representación de Tacna y por ello debe adoptar siempre una postura cordial con sus colegas, no puede despotricar contra todo el parlamento”, sostuvo.

Natalie Condori recordó que la representación parlamentaria fue aprobada gracias a la iniciativa de un exparlamentario tacneño, Juvenal Ordóñez, sin embargo a su parecer, esta se ha desvirtuado.

“Cuando estuve en el Congreso aparecieron los conocidos parlamentarios llamados come pollos, come cable, entre otros, porque en su rendición de cuentas justificaban cualquier gasto para no devolver el presupuesto no empleado en su semana de representación”, anotó.

Según Natalie Condori el hecho de cobrar por una semana de representación estando en el extranjero es algo muy cuestionable y antiético.

Relató que el bono de los 2,800 soles por concepto de transporte que reciben los parlamentarios se dio durante el periodo de Luis Galarreta como presidente del Congreso de la República.

“En algo ayudaría si el congresista Castro informará sus logros para el estado peruano estando en el extranjero, que diga qué resultados ha obtenido, convenios, beneficios o por último que iniciativas de proyectos de ley ha presentado que ha visto en otros países y que se puedan replicar en el Perú”, anotó.

La exparlamentaria Natalie Condori mostró su preocupación debido a que las bancadas que tuvieron alguna confrontación con Jorge Castro no lo apoyarán para ayudar a Tacna.

En caso sea suspendido por 120 días, Jorge Castro, que tiene una investigación en curso, no tendrá participación en el parlamento y tendrá la suspensión de sus haberes.