Castro: “Se quiere retirar a jueces solo por errores”

Síguenos en Facebook

El congresista Jorge Castro Bravo refirió que se pretende retirar a jueces del caso Los Limpios de Tacna solo por haber cometido errores, cuando hay otros magistrados a quienes se les da sanciones benevolentes.

“Ahora se quiere eliminar a jueces que intentan ser buenos, solo porque han cometido errores, donde no hay dolo, no justifica que se les este recusando”, indicó en Radio Tacna. Dijo que la OCMA llegó en un momento crucial, aunque algunos digan que no se sabe si para bien o para mal, pero que él les da el beneficio de la duda.