Comerciante amenaza de muerte a subprefecto por clausurar juegos mecánicos

El subprefecto de Alto de la Alianza, Miguel Sucacahua Mamani fue amenazado de muerte por un comerciante dedicado al alquiler de juegos mecánicos situados en el cerro Intiorko y que continuó con su actividad a pesar que sus maquinarias fueron clausuradas con antelación por las autoridades.

El operativo del Codisec de Alto de la Alianza inició al promediar las 10 h y pudieron constatar que los juegos mecánicos más peligrosos y que habían sido clausurados operaban con total normalidad.

“Las autoridades presentes en el operativo pudimos observar como dos jovencitos se encontraban parados sobre la Samba exponiendo su integridad física, sin que nadie ponga control, estos menores en una mala maniobra podrían caer y morir”, expresó.

El subprefecto Sucacahua manifestó que ante la evidencia de desacato de clausura, procedieron nuevamente a cerrar los juegos mecánicos y es cuando se le acerca el comerciante David Yepes Avalos y lo amenaza en atentar contra su vida.

“A pesar que se le explicó al peligro que están expuestas las personas, el no tener las autorizaciones, este señor no quiso entender, se puso bravucón y me amenaza. He acudido a la prefectura de Tacna a pedir garantías para mi vida”, manifestó.

PELIGRO. Son cinco los comerciantes que tienen a su cargo el alquiler de los juegos mecánicos entre ellos se encuentran los más peligrosos, la ruleta china, Pulpo, Samba, entre otros y que fueron notificados el 16 y 18 de abril de forma preventiva por el Codisec.

“Lo que ahora procede es denunciar penalmente a cada uno de los conductores de esas maquinarias por desacato a la autoridad y exposición al peligro de las personas”, relató. Sucacahua espera que las sanciones del Ministerio Público sean drásticas.