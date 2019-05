Comerciantes aún no cantan victoria, temen que ley de Zofratacna sea observada

Síguenos en Facebook

“Todavía no hay nada que celebrar porque la norma que modifica la Ley de Zofratacna aun no ha sido promulgada, aun no podemos cantar victoria”, subrayó el presidente de la Asociación Junta de Usuarios de la Zona Franca de Tacna Luis Chino Vargas.

A decir del dirigente, hay grandes monopolios que pueden inducir en la decisión del presidente de la república Martín Vizcarra Cornejo para que observe toda la ley o algunos artículos.

Según explicó, sería conveniente que se observe toda la ley, para que vuelva a ser ratificada en el Congreso, pero si se observa solo algunos artículos podrían quedar fuera los más importantes.

“El Artículo que más nos interesa es el 11-A, que siempre ha sido una piedra en el zapato para las empresas de Lima, nosotros ya hemos advertido que si no entra ese artículo la ley no va”, apuntó al tiempo de agregar que dicho punto posibilita que los comerciantes puedan importar productos cosméticos sin necesidad de tener una droguería o el certificado sanitario.

PROMESA

Chino recordó que cuando estuvo en campaña por Peruanos Por el Kambio el candidato a vicepresidente Martín Vizcarra se comprometió a solucionar los problemas de los comerciantes de Tacna por lo que ahora esperan que honrre su palabra.

Dijo que de aprobarse el proyecto de ley se verán beneficiados directamente 300 comerciantes importadores de cosméticos e indirectamente unos 200 más, que los adquieren a estos importadores. Los principales mercadillos de expendio son Bolognesi, Polvos Rosados y 28 de Julio, acotó.