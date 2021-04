Después que 51 comerciantes que pasaron las pruebas COVID-19 en el mercado mayorista Miguel Grau dieron positivo, la MPT dispuso restablecer el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

El subgerente de Comercialización de la MPT, Jhon Pilco Calisaya, indicó que a partir de hoy, comerciante que no cuente con todos los Equipos de Protección Personal (EPP), no podrá ingresar a este mercado administrado por la comuna.

Precisó que los conductores de los puestos de venta tendrán que usar constantemente la mascarilla, la redecilla para la cabeza a fin que no permita que ningún cabello llegue a los productos y también deben tener puesto sus mamelucos o capas de protección. “Comerciante que no tenga todo eso, no entra, al menos por la mañana”, enfatizó añadiendo que también redoblarán el control al público, aunque dijo que son reacios a cumplir las normas sanitarias.

Medida será extensiva para los compradores

Para los compradores dijo que entre hoy y mañana se les comunicará que a partir del miércoles no podrán ingresar al centro de abastos si no portan su protector facial. “Tenemos que cumplir con los cuidados porque si bien se controló un poco los contagios, no queremos que se eleve, tenemos personal y ellos también temor de contagiarse por eso estamos viendo las formas y haciendo el esfuerzo para controlar más”, declaró el funcionario.

Añadió que estas medidas primero se implementarán solo en el mercado Grau y luego se irá aplicando en los demás centros de abastos de la ciudad y que la comuna provincial administra. “Haremos la réplica en los demás mercados”, dijo.