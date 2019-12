Comuna va en contra de su propia ordenanza

Síguenos en Facebook

El subprefecto de Gregorio Albarracín, Hernán Gonzalo, indicó que la municipalidad va en contra de su propia ordenanza municipal N° 12-2019 que declara como zona rígida la avenida La Cultura. Sin embargo, hace unas semanas el concejo albarracino aprobó la instalación de una feria ambulatoria en dicha vía para Navidad y año nuevo.

“Este ha sido un tema de discusión entre los integrantes del Codisec y no está muy claro, ¿cómo la municipalidad no va a respetar sus propias normas?”, se preguntó. Señaló no estar de acuerdo que se use “La Cultura” como escenario de ferias ambulatorias por ser muy concurrida. “No se debe obstruir las vías principales del distrito”, apuntó.