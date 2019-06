Comuneros no recibieron pago por servidumbre y se oponen a Vilavilani II

Aunque el GRT y el propio gobernador regional Juan Tonconi Quispe aseguraron que el proyecto de Mejoramiento y ampliación de la provisión agua para el desarrollo agrícola en el Valle de Tacna Vilavilani II Fase I tiene todas las licencias para su ejecución, el presidente de la comunidad de Maure, Marcial Laura Condori, aseguró que todo es falso y que se opondrán a la ejecución de dicha obra hidráulica.

ADVERTENCIA. El dirigente en diálogo con Correo aseveró que no hay ningún acuerdo con las autoridades regionales para viabilizar el proyecto, recalcando que los comuneros en su lugar piden una solución al problema hídrico para toda la región y no solo para la provincia de Tacna. “Queremos una solución integral, no solo para Tacna”, replicó comentando que este proyecto afecta el medio ambiente y los bofedales, que dice se secarán y los animales se quedarán sin alimento, perjudicando así los ingresos para las familias de esta zona.

Laura recordó que el año pasado tras reuniones en Lima exponiendo sus argumentos, se acordó con la PCM instalar una mesa técnica con Puno y Tacna por este proyecto pero señaló que el GRT no cumplió hasta el momento, y cree que la nueva autoridad desconoce de este grupo de trabajo. “Hay un rechazo al proyecto, y va haber reacción de la población”, advirtió.

Sobre el pago de servidumbre forzosa por la construcción del canal, precisó que la indemnización es de 60 céntimos por m2, lo cual considera irrisorio pero aclaró que no buscan un aumento ya que así estarían poniendo precio a sus tierras. “No queremos el reajuste, ya nos notificaron y responderemos dentro el marco de la ley nacional a internacional. No hemos recibido un sol ya que ni capacidad tienen de hacer un pago racional, entonces es falso que la autoridad diga que cumplió con la parte social”, replicó. Anotó que en su debido momento tomarán las acciones que sean necesarios. “El GRT tiene que recapacitar, que actúe con prudencia no con imposición”, acotó.