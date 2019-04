Con adenda el GRT pudo dar S/ 22 millones para el equipamiento

Síguenos en Facebook

El gerente general del Gobierno Regional de Tacna, Eddy Huarachi Chuquimia, si bien recalcó que la sexta adenda firmada con el Consorcio Salud Tacna no amplió presupuesto y plazo de ejecución, si permitió entregarle un segundo adelanto, esta vez para el equipamiento.

ADENDA. El funcionario remarcando que la adenda solo acomoda secuencias lógicas en la ejecución de la obra, y también reconoció que con este documento que firmó el 28 de febrero se dio S/ 22 millones.

“La adenda va a prever secuencia de nuevas actividades, simplemente habían actividades que no estaban previstas en el expediente... este no había precisado esas actividades y la adenda lo hizo”, declaró agregando que con eso se pudo dar el monto mencionado, entre otras cosas que dijo no recordar.

Al consultarle del por qué se dio el adelanto para el equipamiento si cuando se firmó el contrato en la exgestión se dio un 20% de adelanto directo para la ejecución de obra, plan de contingencia, equipamiento y desarrollo del Estudio Impacto Ambiental, Huarachi respondió que buscará esos “datos” y que llamaría a Diario Correo para dar la información exacta, pero al cierre de edición no lo hizo. Cabe mencionar que este porcentaje de adelanto figura en la cláusula 17 en el inciso B del contrato firmado el 23 de diciembre del 2015.

Sobre el plazo de ejecución, que según los consejeros regionales no se cumplirá con entregar el proyecto el 25 de julio, la máxima autoridad administrativa del GRT pronunció que el plazo aún está vigente.

“No podemos adivinar, esperemos que pasen los plazos de lo contrario se vería como algo pernicioso si yo deseara que algo pase o no. Todavía estamos en abril, sería atrevido ponerme en escenario futurista”, manifestó acotando que no se trata de fe esperar la fecha sino respetar los plazos.