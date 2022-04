La congresista por Tacna Esmeralda Limachi Quispe cuestionó ayer que autoridades en ejercicio, como los alcaldes distritales, estén postulando en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 a desarrollarse el próximo 2 de octubre.

“Para mí no es ético, no es correcto, incluso hay un proyecto de ley del congresista Pasión Dávila al cual también me he adherido donde se propone eso, que las autoridades en ejercicio no puedan postular hasta que no hayan culminado su gestión, eso obviamente no corre para estas elecciones si es que se llega aprobar, espero que se llegue a aprobar, sería para las próximas elecciones”, dijo.

Precandidatos inscritos en Tacna

En la región Tacna hay al menos tres alcaldes distritales inscritos como precandidatos para la alcaldía provincial de Tacna; el de Pocollay Luis Ayca Cuadros; el de Gregorio Albarracín, Freddy Huashualdo Huanacuni y el de Ciudad Nueva Helmer Fernández Chaparro.

La parlamentaria comentó que hay muchas autoridades que están precandidateando y “se presta para pensar uno en la expectativa de que pueda malversar fondos o que pueda usar los mismos fondos de los recursos públicos”.

Ampliar periodo de autoridades

Sobre el proyecto del ley del congresista Alfredo Pariona de ampliar de 4 a 5 años el periodo de los gobernadores y alcaldes, dijo estar a favor. “Sí sería factible, porque incluso para armar un presupuesto con el nuevo sistema multianual para tres años, se va uno solo en armar el presupuesto”, explicó la legisladora.

Por otra parte criticó la gran cantidad de precandidatos inscritos en Tacna, 18 para gobernador y 22 para alcalde provincial, porque con muchos postulantes se dispersan los votos, se genera división y cualquiera puede resultar ser elegido.