Congreso de la República distinguirá a la soprano tacneña María Eloísa Aguirre

La tacneña María Eloísa Aguirre González, primera soprano del Perú y maestra de canto en el Conservatorio Nacional de Música del Perú, será reconocida en el Congreso de la República por su alto nivel en el Bel Canto Nacional, el lunes 22 a las 9 h en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.

La cantante que radica en Lima por vía telefónica confirmó la distinción a recibir por su trayectoria artística y como promotora de nuevos talentos en la lírica, gracias a la propuesta e invitación de la congresista de la República, Karla Schaefer Cuculiza.

“Siempre me acuerdo de mi Tacna querida. Mi papá Antonio Aguirre me inició en el canto porque le gustaba la música clásica, y mi madre la docente Eloísa González me motivó seguir el arte. El 25 de Julio voy a Tacna para pasar las Fiestas Patrias en familia”, señaló.

RECONOCIDA. María Eloisa Aguirre fue considerada como la mejor soprano por el desaparecido Luciano Pavarotti. Ganó un concurso nacional en enero de 1995 y fue elegida para representar a la lírica peruana en el Concurso Internacional “Luciano Pavarotti” en Philadelphia.

María Eloísa ha ganado muchos concursos nacionales, ha sido solista del Coro Nacional e interpretó obras de Mozart, Pergolesi, Scarlatti, Monteverdi, Beethoven, Brahms y Rossini, ante exigentes públicos en Brasil, México, España, Estados Unidos, Cuba, Colombia y Chile.

Años atrás Tacna tuvo la oportunidad de apreciar el arte de Aguirre, y sería una buena ocasión este año para que las autoridades gestionen un reconocimiento y nueva presentación.