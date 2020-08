Contraloría observa el aislamiento de peruanos que dieron positivo

La Gerencia Regional de Control de la Contraloría General de la República en Tacna realizó dos observaciones a la atención de los peruanos que retornaron de Chile el 22 y 23 de julio y dieron positivo al COVID-19 al tener un inadecuado seguimiento en los dos Centros de Aislamiento Temporal y Seguimiento de Pacientes (CATS).

El control concurrente lo realizó la Contraloría del 7 al 20 de agosto en la Dirección Regional de Salud de Tacna.

En el monitoreo el personal de la Contraloría detectó que se otorgó el alta médica antes de cumplir el periodo de aislamiento de 14 días, lo que pudo generar el riesgo de contagio y propagación del virus o la posible evolución a un mayor nivel de severidad de la enfermedad en pacientes con factores de riesgo.

AUSENTES

En la verificación de los dos CATS solo encontraron en aislamiento a cinco personas de 150 que dieron positivo tras cruzar la frontera en el viaje humanitario.

Según el reporte, la mayoría de los enfermos se retiró el 28, 29, 30 de julio y 1 de agosto tras recibir el acta clínica tras una evaluación del médico a cargo, hecho que según la Contraloría no se ajustaría a los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud.

Además habían personas con enfermedades crónicas y otros que presentan dolencias sin recibir tratamiento.

También observan al personal de limpieza de los CATS por no estar capacitados para manipular y lavar la ropa de los contagiados. Algunos pacientes informaron que no les lavaron la ropa, no se aseaba todos los días las habitaciones, no se desinfectaba los baños y que los mismos no estaban implementados.