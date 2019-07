Contraloría observa seguridad ciudadana en seis municipios

Síguenos en Facebook

La Gerencia regional de Control de Tacna de la Contraloría General de la República observó deficiencias en los servicios de seguridad ciudadana que ejecutan seis municipios provinciales y distritales.

El informe se emitió tras la visita de control realizado entre el 10 al 14 de junio cuando encontraron equipos inoperativos, planes operativos que no habían sido validados por los concejos municipales y la carencia de programas preventivos contra la violencia familiar.

Los resultados fueron notificados a los alcaldes para que subsanen las deficiencias reportadas para garantizar la seguridad ciudadana de sus jurisdicciones.

RESULTADOS. En la municipalidad distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa encontraron inoperativas dos motos, dos camionetas, seis vehículos no cuentan con sistema de comunicaciones, 14 radios de comunicación portátil no funcionan y cinco camionetas no son utilizadas.

En Ciudad Nueva existen nueve motos que no están operativas. En Alto de la Alianza hay tres motos en mal estado.

En Sama reportaron que el área de seguridad ciudadana solo funcionó hasta abril, no tienen cámaras de seguridad operativas y no tienen sistema de comunicación.

En la comuna de Tarata falta un plan de patrullaje integrado y una cámara de seguridad está inoperativa.

Las comunas de Tarata, Gregorio Albarracín, Sama y la provincial de Tacna no cuentan con una red comunitaria de prevención contra la violencia familiar.

La Contraloría también inspeccionó 10 comisarías en los distritos visitados.