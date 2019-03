“Corso solidario no tiene un plan de seguridad”

La prefecta regional de Tacna Anyela Cueto Mamani aclaró que los organizadores del denominado “Corso Solidario” solicitaron las garantías a su entidad pero no presentaron un plan de seguridad para el evento del sábado 23.

Precisó que el documento no precisa quien se encargará de la limpieza de la vía pública, seguridad de las personas, evitar el expendió de bebidas alcohólicas, instalación de baños químicos y el plan de desvío del tránsito al ser un evento privado.

Acotó que el corso cuenta con la autorización de la MPT pero no es suficiente y de no contar con el plan no se le autorizará.

Además dijo que se pedirá que se recorte el recorrido para evitar el desorden en la ciudad. Dijo que hoy tendrá una reunión con los organizadores.