Los niños de 5 a 11 años vacunados han superado los 4,000 en la primera semana de iniciada la jornada con la inoculación del biológico pediátrico de Pfizer en los centros educativos de Tacna.

La directora ejecutiva de la Red de Salud Tacna, Maruja García Mamani, informó que se tiene un avance del 10% sobre la meta de 40,000 niños protegidos contra la COVID-19 para el buen inicio del año escolar presencial y semipresencial el 28 de marzo.

Hubo rechazo al inicio

García reconoció que al inicio no todos los padres aceptaban la vacuna y no hubo acogida, pero luego con el cambio de estrategia el número de menores inoculados aumentó. “Se empezó primero con 100 a 200 niños al día y ahora estamos en 800, estamos avanzando de a pocos atendiendo a los niños y se está logrando no tener aglomeración en los colegios”, comentó.

Son los directores de los centros educativos quienes ahora piden a su sector que sean elegidos para vacunar a sus alumnos y los menores de otros colegios.

Meta de 40,000 menores

La vacunación continuará durante todo febrero porque la meta es garantizar que la mayoría de los niños cuenten con las dos dosis de la vacuna, agregó. Debido al rechazo de algunos padres y docentes para vacunar a los escolares, se dará tiempo para que sean tomados en cuenta, hasta contar con las facilidades de los directores.

Respecto a los niños que estudian en la zona andina, la siguiente semana se iniciaría la jornada, previa coordinación con los directores. Una estrategia para que los menores se vacunen es la campaña “Somos superhéroes y nos vacunamos” donde disfrazados de personajes de Marvel o DC instan a vacunarse.