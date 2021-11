La regidora de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) Yovanna Mamani López cuestionó duramente que la gerencia de la EPS y los sindicatos hayan acordado la entrega de una canasta de 700 soles, un almuerzo de camaradería por su día y vales de consumo, para el personal.

MIRA AQUÍ: Canastas navideñas de 700 soles entregará EPS a trabajadores

La medida no es la más adecuada debido a que la institución no ha tenido mayores ingresos por la pandemia COVID-19 y la mayoría de la población atraviesa una severa crisis económica.

Quejas de la población

La autoridad cuestionó que el gerente general Juan Seminario Machuca no haya tenido “muñeca” para sensibilizar a los trabajadores y que estos deberían ser conscientes porque no están prestando un buen servicio, ya que hay reclamos de cobros excesivos y muchos no laboran presencialmente.

La regidora les invocó a que regresen a la presencialidad, para atender las quejas de la población, ya que de forma virtual los usuarios llaman pero no son atendidos.