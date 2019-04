“Debe reprogramarse cronograma de obras del nuevo hospital regional”

Síguenos en Facebook

Para el titular del sector Salud, Juan Cánepa Yzaga, el cronograma de obras del nuevo hospital debe ser reprogramado por el Consorcio Salud Tacna al demandar mayor tiempo la reubicación del área de emergencia.

Señaló que no puede detenerse dicho servicio y antes que la ejecución de la obra debe contemplarse la salud de las personas. Lamentó que la reubicación no estuviera contemplada dentro del proyecto y que ahora genere un gasto para su sector al no estar presupuestado.

Otro problema es la falta de especialistas para el nuevo nosocomio que tampoco esta dentro del proyecto y se tiene que buscar las plazas una vez que se culminen las obras. El gobernador regional Juan Tonconi Quispe lamentó que la reubicación de emergencia no se haya considerado y dijo que ante este panorama se podría ampliar el plazo de entrega de la obra.