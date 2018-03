"Dejé 56 expedientes listos para ejecutar, pero por incapacidad no los hacen"

Luego de guardar silencio por más de tres años sobre la gestión de su sucesor en el cargo, el exalcalde de Gregorio Albarracín, Santiago Curi Velásquez, indicó que el burgomaestre Mario Ruiz y los funcionarios que lo acompañan no han tenido la capacidad suficiente para aprovechar los 56 expedientes de obras que dejó listos para ejecutar.

“A mí me da mucha pena, le dejamos listo todo, solo falta realizar una actualización de costos, financiar y ejecutar las obras, pero me parece que las personas que acompañan al alcalde Mario Ruiz no lo han podido hacer”, expresó.

Curi indicó por ejemplo que los mejoramientos de las instituciones educativas Enrique Paillardelle, José Encinas Franco, Luis Alberto Sánchez, entre otras del distrito, contaban con expedientes técnicos que bien pudieron ejecutarse en estos tres años de gestión de Ruiz.

Financiamiento. “Sabrán acaso los pobladores y padres de familia que en una sesión de concejo presidida por Mario Ruiz se aprobó obras por impuesto para la ejecución de proyectos por 400 millones de soles. Lamentablemente esta forma de ejecución de obras no ha sido bien manejada y se privó al distrito más populoso de contar con más aulas”, expresó.

Más adelante Curi indicó que las inmediaciones del mercado Santa Rosa se han convertido en tierra de nadie, donde el desorden y descontrol de comerciantes ambulantes impera en las calles que dan al centro de abastos.

“Solo basta con acudir al mercado un sábado o un domingo para que uno se dé cuenta que no hay control de ningún tipo por parte del municipio, es terrible el desorden que hay en ese sector”, relató.

Por otro lado Curi descartó ser candidato en las próximas elecciones para algún cargo público. “Estoy resolviendo mis problemas legales por ahora”, dijo.