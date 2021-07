Liliana La Rosa, la decana nacional del Colegio de Enfermeras del Perú, señaló que la decana regional Iris Guisa “ha violentado el derecho al trabajo al no reconocer la colegiación que el Colegio de Enfermeras ha otorgado” a unos 15 profesionales de Tacna para que laboren.

Indicó que la colegiación que se otorga a nivel nacional es legal y que debe respetarse, tal como ocurre en otras regiones. Contó que la decana regional de Tacna Iris Guisa, ha cursado documentos a las instituciones locales para que no hagan valer dichas colegiaciones y esto “ha generado confusión”, causando que en los establecimientos de salud no sean contratadas.

Condicionan la vacuna al pago de mensualidad

No solo eso, la decana reveló un hecho más grave. “Vengo acá para hacer respetar el derecho a la salud, no se puede poner en riesgo a los enfermeros que no están al día en sus habilitaciones, porque si alguien no está al día en sus habilitaciones la señora Guisa está diciendo que no se va a vacunar”, así no es, creemos que el derecho a la salud no tiene precio”, subrayó la decana nacional.

Estos conflictos internos por le tema de la colegiación se iniciaron la semana pasada, mientras que el condicionamiento de la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 empezó hace tres semanas, refirió. Cabe anotar que para la vacunación contra el coronavirus de los profesionales de la salud la Dirección Regional de Salud solicita el padrón a las respectivas directivas de los gremios.

Conflicto entre directiva nacional y la regional

Hoy la decana nacional, acompañada de otras representantes, buscará reunirse con la decana regional para resolver este problema así como con las autoridades del GRT y la Diresa, para aclarar que sus colegiaciones tienen toda la validez y no se les puede impedir trabajar a sus colegiadas.

Comentó además que las elecciones del Colegio de Enfermeras del Perú se realizarán el 19 de setiembre, pero la directiva regional pretende realizarlas en Tacna el 5 de setiembre.