Designaciones en cargos de gerentes dependen del directorio de la EPS Tacna

El gerente general encargado de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) de Tacna, Juan Seminario Machuca, manifestó que antes de ser designado como encargado en dicho puesto tomó conocimiento que el exalcalde de Ite, Adán Vargas Cárdenas, labora en el área de asesoría legal.

“El exburgomaestre de Ite ha sido contratado hace dos a tres semanas, tengo entendido que está en encargado de asesoría legal donde hay mucha carga por atender, no solo hay casos de reposiciones, problemas de arbitraje, conciliaciones, etc.”, manifestó.

Más adelante se le consultó sobre la crítica que hizo el regidor de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT), Miguel Escobar, por tener como gerente de Administración de la EPS a Eduardo Pérez Maldonado, quien fue exgerente general de dicha entidad y candidato al consejo en la lista del otrora alcalde de Tacna Luis Torres Robledo.

Seminario respondió que dicha designación y los cambios de los gerentes de la EPS dependen de la decisión del directorio.

“Los miembros del directorio son los que hacen los cambios, es más yo he estado designado como gerente de comercialización y me han dado la encargatura más no la designación en el cargo, entonces estoy haciendo lo posible de mejorar la EPS, son decisiones del directorio”, respondió.

Al ser consultado si como gerente general encargado de la EPS puede efectuar cambios de personal y gerentes, Seminario Machuca, relató que solo puede encargar personal.

Más adelante, Seminario indicó que lleva algunos días en el cargo y expresó que es una nueva gestión que se caracterizará por trabajar de forma transparente.

“Voy a trabajar lo mejor posible hasta que llegue un nuevo directorio y evalúe nuestro trabajo, seguramente tomarán decisiones y verán los cambios que sean pertinentes”, declaró.

Regularización. El funcionario de la EPS indicó que para la quincena de este mes se reunirán con los dirigentes de las asociaciones de vivienda que tienen conexiones de servicios básicos de forma clandestina para brindarles las directivas y puedan regularizar su situación.

“Tenemos cerca de 80 asociaciones con conexiones ilegales, hemos conversado con ellos y todos están de acuerdo con ponerse a derecho, pagar su multa y regularizar sus conexiones de agua”, dijo.

Seminario relató que existen informes de la Otass que indican que si existen familias consolidadas, demuestran vivencia, la EPS tiene la potestad de regularizar sus conexiones en un plazo de cuatro meses.

Juan Seminario relató que las asociaciones con conexiones clandestinas tendrán que pagar hasta un año de agua no facturada.

“Esta semana hicimos un recupero de 200 mil soles, estamos a un 30% de este proceso. Pienso que vamos a recaudar más de un millón con todo lo que estamos haciendo y vamos a cubrir la meta de agua no facturada que nos da la Sunass”, relató.