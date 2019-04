Dionicia Pari evita hablar sobre gestión de Medina

Síguenos en Facebook

Aún no tiene una opinión formada. La exregidora de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT), Dionicia Pari Gonzales, evitó pronunciarse sobre la gestión que encabeza el alcalde provincial Julio Medina Castro.

“Todavía estamos empezando, me parece que primero tiene que ordenarse, ubicarse bien para luego opinar. No me gusta juzgar, esperemos unos meses más para hablar como debe ser”, expresó tras ser consultada sobre su evaluación a la administración de Julio Medina.

Por otro lado indicó a titulo personal estar en desacuerdo con el incremento de la tarifa de agua potable.