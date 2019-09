Dirigente denuncia cobro de coimas a cambio de terrenos

Síguenos en Facebook

El dirigente de la Asociación de Vivienda San Agustín, perteneciente al Promuvi Señor de los Milagros III Etapa, Agustín Calderón Ancori, denunció públicamente que funcionarios de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) y el primer regidor Wilfredo Flores Quispe le solicitaron la suma de 12 mil soles con la finalidad de agilizar trámites para la adjudicación de lotes.

“Un 40% de los terrenos en nuestra asociación está saneado, falta un 60% por terminar su adjudicación. En la Asociación de Vivienda San Agustín hay 450 lotes”, manifestó.

Relató que en la gestión anterior sus socios iniciaron los trámites para el saneamiento de sus terrenos ante la MPT y estando a puertas de obtener sus documentos de adjudicación, la actual administración municipal con un acta irregular de constatación hicieron que una señora se meta al lote situado en la Mz- 304 Lt-1, el cual era ocupado por uno de nuestros socios y como este caso han ocurrido otros más.

Posteriormente el dirigente indicó que el primer regidor Wilfredo Flores lo contactó por teléfono a inicios de febrero del presente año y lo citó a una reunión en la plaza Patricio Conti, donde lo esperaba una camioneta conducida por el subgerente de Acondicionamiento Territorial y Licencias, Pedro Alfaro. Acotó que tiene un video de las cámaras de seguridad ciudadana del distrito albarracino donde se observa abordar dicha unidad.

“Me llevaron a una ramadita cerca al Bosque Municipal donde me quitaron mi celular y anillo por temor a que los grabase. En el lugar el regidor Wilfredo Flores junto a Pedro Alfaro le hicieron la proposición del dinero”, expresó.

Me dicen que hay lotes en blanco en mi asociación y me proponen colocar a otras personas, a cambio ellos agilizarían los trámites a cambio de un pago de 12 mil soles por lote y porque le caía bien me iba a rebajar la suma a 10 mil soles, relató el dirigente.

“Cuando me propusieron eso yo me negué a darles el dinero que me pedía, como yo podría meter a otras personas y desconocer a mis socios, yo los conozco, están desde un inicio y peor aún como podría cobrarles ese dinero. Esta misma proposición lo han hecho a otros dirigentes, pero hay dos que los tienen grabados”, sostuvo.

“Hace un mes atrás tuve la oportunidad de conversar con el alcalde de Tacna, Julio Medina y le pusimos en conocimiento acerca de estos cobros indebidos, pero en vez de ayudarnos nos dio la espalda y ya no nos quiso atender, me han puesto trabas para que yo no pueda hacer ningún trámite en el municipio”, refirió.

En otro momento, el dirigente relató que gracias a sus diligencias logró a mediados de abril de 2019, que se anule la adjudicación de un lote a una tercera persona que quiso valerse de una inspección fraudulenta realizada por el inspector Wilbert Villavicencio Quispe, en la que tomaron una foto de la fachada de afuera e inventaron la parte de adentro para hacerse del lote situado en la Mz 298 Lote 22 y que le pertenece a la señora Roxana Ticona Peñasco.

Agregó que en un desalojo ocurrido a inicios de septiembre de una persona que ingresó a un lote valiéndose de una constatación irregular, habían personas que se oponían entre ellas se encontraba camuflado el inspector Wilbert Villavicencio Quispe, quien fue sorprendido y fotografiado por los pobladores del lugar.

“Este tipo de acciones corroboran las irregularidades que se cometen al interior del municipio, el mismo inspector que emite una constatación falsa defiende a la persona que lo ha contratado para hacer ese documento fraudulento”.

A raíz de estas situaciones, dijo hizo su aparición César Mendoza Quispe quien haría las veces de un tramitador de lotes y se tendría información sobre los terrenos que no tienen adjudicación, los ofrece a alguien que necesite y hacen el trámite ante la MPT y funcionarios que tendrían una presunta confabulación para ello.

“Le hemos quitado una lista donde tiene nombre de personas que no son de la asociación y están postulando a un terreno. Él está acostumbrado a hacer ese tipo de acciones y varias veces se lo ha visto muy cerca del municipio como si tuviera una vinculación con algunas personas de la actual gestión actual”, relató.

Le trasladamos la versión del alcalde de Tacna, Julio Medina, quien refiere que algunas personas acusan a Agustín Calderón de cobrarles dinero por terrenos, el dirigente indicó que quienes lo acusan son personas ajenas a la asociación y pretenden ocupar un lote en el Promuvi.

El exalcalde de Gregorio Albarracín Mario Ruiz Rubio, indicó que estas acusaciones son graves y tienen que probarse. “No hay ninguna norma que permita que un regidor que cumple funciones políticas y legislativas pueda hacer labores administrativas o hacer de interlocutor para el beneficio de alguien a cambio de algo”, relató.

Diario Correo intentó comunicarse telefónicamente con el primer regidor Wilfredo Flores, sin embargo no contestó a nuestras llamadas insistentes.

Este medio de comunicación se puso en contacto con el personal de Imagen de la MPT para hacerles saber que requeríamos contar con la versión del concejal, pero no encontramos alguna respuesta para comunicarnos con él.

Se le preguntará si la versión de los pagos demandados es cierta y de qué forma podría sustentar un desmentido.