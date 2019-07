Dirigentes se quejan de maltrato en obra del hospital Unanue

Síguenos en Facebook

Miembros y dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil protagonizaron hoy un plantón en los exteriores de la obra de construcción del hospital Hipólito Unanue debido al despido masivo de obreros por parte de la contratista Consorcio Salud Tacna.

El secretario general del gremio, Jesús Flores Pascaja, señaló que muchos obreros pidieron al jefe de recursos humanos el depósito de los aportes a sus Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) y luego el sábado fueron cesados, razón por la cual muchos prefieren no reclamar.

Dijo que esta situación ha generado un malestar psicológico entre los obreros ya que muchos trabajan con la incertidumbre de no saber si continuarán laborando la siguiente semana.

CESES

“La semana pasada han sido cesados 180 obreros, dicen que es porque ya no hay un frente de trabajo o porque ya no hay materiales, no sabemos que hacen con el dinero que les ha dado el Gobierno Regional, incluso adelantos con las adendas”, se preguntó el dirigente.

Contó que ayer quisieron dialogar con el señor Ernesto Málaga, representante del Consorcio Salud, pero no lo consiguieron. También trataron de ingresar en la visita que efectuó ayer al mediodía la vicegobernadora Magda Portugal, pero no les permitieron ya que les dijeron que se tratarían otros temas.