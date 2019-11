El Proyecto Vilavilani está en riesgo de no ejecutarse

Síguenos en Facebook

El alcalde de la Provincia de Tarata Pascual Cusi Suyo manifestó que el proyecto hídrico Vilavilani II fase I corre el riesgo de no ejecutarse debido a que no ha sido socializado ni aceptado por los pobladores del lugar.

“La empresa que va a ejecutar el proyecto no va a poder ejecutar su trabajo, debe tener saneado el terreno de los comuneros del lugar”, apuntó,

Acusó al gobernador Juan Tonconi de crear un conflicto social con las autoridades y pobladores de Puno, así como el de la junta de usuarios y dirigentes de anexos en Tarata.

“Antes de ejecutar la obra la empresa va necesitar algun documento de licencia social y no la va a encontrar, ya está visto lo que va a pesar”, manifestó.

TRAICIÓN.Relató que muchos de los pobladores han tomado la decisión del gobernador de ejecutar dicha obra como un acto de traición.

“Al no tener licencia social habrán atrasos, seguramente la empresa iniciará arbitraje, la obra se va a paralizar y surgirán mas problemas”, auguró.

Apuntó que uno de los temores de los poblares con la ejecución de este proyecto es quedarse sin la dotación normal de agua para sus cultivos y ganados, problema que desencadenaría el despoblamiento en su jurisdicción.

FUNCIÓN.“Muchos de los pobladores me acusan de no tomar acciones para parar la licitación y me amenazan con presentar una revocatoria, pero esa no es mi función como autoridad”, declaró.

Pascual Cusi invocó al gobernador Juan Tonoci a dialogar con los dirigentes antes que la situación se salga de control. “Muchas personas se preguntan si se van a llevar nuestra agua ¿qué es lo que nos van a dejar?”, entre otras interrogantes que tienen los comuneros.

Indicó que existen una buena cantidad de pobladores del lugar que son propietarios privados de los terrenos donde se piensa ejecutar el proyecto hídrico.

“Es justo que Tarata se quede como un desierto para dar agua a Tacna”, dijo.