En cuatro años se siguen 325 casos de corrupción en las cuatro provincias

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna (CSJT) Jael Flores Alanoca informó que preocupa la existencia de 325 casos de corrupción de funcionarios públicos, los cuales se registran desde hace cuatro años en las cuatro provincias de la región.

Detalló que son casos de peculado y malversaciones, que algunos están con sentencia, otros en investigación, juzgamiento o apelación. Dijo que esta cifra se tomó como alerta para crear los juzgados especializados anticorrupción, que como anunció la semana pasada, ya tienen una aprobación anticipada en Lima.

Estas declaraciones las brindó en la juramentación de las nuevas autoridades integrantes de la Comisión Regional Anticorrupción, con quienes se suscribió el pacto de lucha contra la corrupción ante la presencia de la secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Flores señaló que la tarea de esta comisión no es investigar, sino sensibilizar para que los funcionarios no incurran en corrupción. Además deben cumplir las normas morales y éticas. Invocó a las autoridades a no contratar funcionarios inhabilitados.