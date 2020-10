En mercado de La Agronómica infringen normas al vender carnes y abarrotes

Con la entrada de la Municipalidad Provincial de Tacna a la administración del mercado temporal de productores del campo La Agronómica, se impondrá la normativa a fin de que cumpla todas las medidas de salubridad e higiene.

Así lo manifestó el subgerente de Comercialización de la MPT, Jhon Pilco Calisaya, al recordar que en la última sesión se aprobó un convenio con el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) para asumir la administración del mercado de La Agronómica, tal como hace con todos los centros de abasto.

Explicó que se intervendrá haciendo que el mercado sirva para los objetivos para el cual fue creado, que es solo la venta de productos agrícolas.

Actualmente en dicho mercado se oferta no solo verduras o tubérculos, sino también se han instalado puestos de venta de artículos de abarrotes, pollo, carne de res y pescado, reconoció el subgerente.

INTERVENCIÓN

“Abarrotes se podría permitir vender, eso se puede evaluar, pero carnes, definitivamente no, porque no hay una red de agua, no tiene puestos de cerámica o acero, no cuenta con una cámara frigorífica. En las condiciones actuales en que se encuentra, no se podría vender”, refirió.

El cobro por el uso de baños se revertirá en el mantenimiento de los mismos, los cuales son propiedad del INIA y que requieren arreglos constantes, labor que ya se ha estado realizando con el cobro externo hecho hasta la fecha.

Los agricultores incluso estaban solicitando la cesión de un área mayor del campo ferial aduciendo que el recinto quedaba recudido para la cantidad de personas que trabajan allí.