Entorno del alcalde Medina no conoce aún de gestión municipal

A dos semanas de que el alcalde provincial Julio Medina Castro cumpla su primer semestre de gestión, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitramun), Arturo Cahuana Conde, advirtió que la designación de los funcionarios o personal de confianza sin cumplir los requisitos o con antecedentes, van a perjudicar su gobierno si no corrige o realiza los cambios a tiempo.

¿Al cierre del primer semestre, cuál es su evaluación sobre la gestión del alcalde Medina? Como cualquier gestión que comienza primero está en una adecuación porque no conocen la gestión municipal, por eso creo que la mayoría de los candidatos deberían seguir un curso, por lo menos de un mes, de gobierno local. El alcalde y funcionarios no conocen de gobierno local y buscan adecuarse para ir mejorando... creemos que a la fecha los funcionarios se están adecuando.

¿Cuándo termina esta adecuación, cuándo debe haber resultados? Creo que un año es evaluable. Todo el mundo exige que ya debe haber resultados en seis meses pero no es así porque las debilidades se tienen que convertir en fortalezas y es lo que están haciendo ya que hay que recordar cómo se dejó el año pasado la municipalidad. Eso se debe evitar, hacer reajustes porque vemos personal profesional que conoce la teoría pero de práctica poco, así se ve en diferentes gerencias, donde falta más dinámica.

¿El alcalde debería hacer cambio de funcionarios? Como trabajadores somos la parte operativa y nosotros somos los que nos quedamos, y por eso nos reunimos con el alcalde para que haga los ajustes necesarios, parece que lo entendió y aseguró que hará un programa correctivo.

¿Qué opina que la OCI haya observado la designación de funcionarios e incluso el alcalde sea denunciado penalmente por ese motivo? Es una decisión política del alcalde porque es su personal de confianza, que incluso tienen un montón de antecedentes, y que van a traer consecuencias buenas o malas. El alcalde tiene que ver los resultados, y frente a ello, tiene que decir gracias por su colaboración, tengo que llamar a otros porque si no responden va perjudicar su gestión.

¿Qué hacer con los funcionarios que tienen procesos judiciales? Hay normas que el Congreso trabaja sobre funcionarios con antecedentes que no deben ocupar un cargo de confianza por ética. Si me nombran como gerente y sale una sentencia de prisión, qué hago... creo que por ética deben ser francos y decirle al alcalde que no pueden ser funcionarios porque le hacen daño a la gestión, pero si el señor alcalde insiste, es su riesgo. Cómo va poner a una persona con antecedentes a dirigir al personal, pienso que el alcalde debe tener mucho cuidado en dar confianza a los profesionales. Esto le puede costar caro al alcalde ya que como autoridad toma ese riesgo de contratar a funcionarios con antecedentes, que en vez de ayudar va ocasionar daño a la gestión, que terminará completamente observada.

¿Hay casos en la MPT? Por los medios de prensa sé que hay casos en el municipio.

¿Los nombrados por qué no aceptan la rotación? Le hemos dicho al alcalde que hay una directiva para estas acciones administrativas, primero tiene que dar todo el apoyo logístico.