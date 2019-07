"Este mes se iba a terminar con el exceso de terceros"

Síguenos en Facebook

El periodista y abogado Freddy Montesinos Ríos, estuvo cuatro meses al frente de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Tacna (GRT), sin embargo, fue cesado del cargo el miércoles 17 de julio. Los motivos de su separación del cargo hasta ahora siguen siendo un misterio, que ni el conoce.

¿En su periodo cuáles han sido sus principales logros? Se han colocado cámaras de vigilancia en el área de licencias, en la parte administrativa, se colocaron supervisores para las evaluaciones teóricos como prácticos. Se hizo un convenio con una empresa de telefonía para tener el servicio gratuito de 30 teléfonos para el servicio interno de la institución, ahorrando egresos a la institución. Se logró la donación de dos vehículos, se consiguió a través del consejo del GRT la transferencia de un terreno de una hectárea para la construcción de un circuito para la toma de exámenes. Mi idea era convertir a Tacna en una ciudad modelo en seguridad vial.

¿Le dieron a conocer las razones de su salida de la Dirección de Transportes?

Este es un tema de decisión política del señor Gobernador, yo no he cometido ninguna falta. Como usted sabe son cargos de confianza, yo no pertenezco al partido del Gobernador y tampoco he sido simpatizante de su movimiento político, fui invitado a formar parte de su gestión y me he dedicado al 100%. Y cuando él (Juan Tonconi),ha considerado que este cargo lo debe asumir una persona de su partido, yo entiendo que por eso esa ha tomado esta decisión.

¿Su cambio no se debe a que le quisieron imponer algo o se negó hacer caso a alguna directiva? No ha sido eso, como dije mi salida ha sido por designar a alguien de su partido y en segundo lugar cuando yo ingresé al cargo encontré problemas de contratos que se habían realizado, había una sobrepoblación de trabajadores y yo los reducí...

¿Cuántos trabajadores había? Había 60 trabajadores contratados por terceros indebidamente, pero no se podían despedir a todos por que iba a generar un problema social. Conversé con la gerencia y Gobernador, aceptaron que se hiciera la reducción gradualmente, conseguimos reducir esa cifra a la mitad y este mes anuncie que se iban a retirar a una gran cantidad de trabajadores, porque los recursos directamente recaudados no iban a alcanzar, yo creo que esa situación haya ayudado a tomar una decisión de carácter político. Y esto sabían que iba a pasar porque yo no hago las cosas de manera sorpresiva, yo los reuní a estos señores contratados por terceros y les avise que este mes concluiría su contrato, quizá ello generó un malestar y hayan pedido mi salida al gobernador.

¿Cree usted que es necesario haber apoyado en campaña para ocupar un cargo de director regional? No me corresponde hacer una crítica. A mí me invitaron a trabajar por esta gestión y como tacneño dije que sí.

¿De qué manera influyó su gestión en la emisión de brevetes? Cuando ingresé el porcentaje de aprobación en los exámenes para obtención de los brevetes era del 90%, y había quejas de personas que decían que había ciudadanos que aprobaban los exámenes sin estar capacitados. Con los cambios que hicimos, el número de aprobados disminuyó a un 30% de aprobados por el sistema de control que instalamos.