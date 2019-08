​Explebiscitarios rechazan las inversiones extranjeras en la frontera

Síguenos en Facebook

Al celebrar el 73° aniversario de fundación de la Asociación de ex Plebiscitarios de Tacna y Arica sus integrantes reafirmaron su compromiso de promover los valores cívico patrióticos en la ciudadanía y ejercer la defensa del Perú en esta zona austral del país.

En ese sentido el discurso de orden expresado por el señor Julio Casas Juárez, durante la ceremonia, estuvo enmarcado por el rechazo al proyecto de ley de una verdadera interpretación del Artículo 71 de la Constitución Política del Perú, mismo que de aprobarse permitiría la instalación de inversionistas extranjeros dentro de los 50 kilómetros de frontera.

La sesión solemne por tan magna fecha se efectuó en el local de la Sociedad de Artesanos y Auxilios Mutuos de Tacna, ayer a las 11 horas.

“El Tribunal Constitucional dictó una sentencia en el 2008 donde estableció que los predios urbanos no pueden ser excluidos de la prohibición del Artículo 71 por lo tanto el proyecto de ley presentado por el congresista Jorge del Castillo no tiene ningún asidero constitucional, además porque a él no le corresponde interpretar la Constitución”, anotó el integrante.

NO A EXTRANJEROS

Por su parte la presidenta de la Asociación de Ex Plebiscitarios Elena Flores Quea lamentó que los políticos de la capital de la república y ciertos personajes de Tacna pretendan enterrar la historia de Tacna solo con el afán de facilitar el camino para las inversiones extranjeras.

“No lo vamos a permitir, porque la historia no debe enterrarse por las inversiones, tenemos que seguir defendiendo nuestra tierra, por eso nuestra posición como institución patriótica es: ni un milímetro de territorio se vende”, subrayó la representante.