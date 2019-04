“Faltó comunicar el trabajo que se hace por la región”

Síguenos en Facebook

El gobernador regional de Tacna Juan Tonconi Quispe hizo un balance de sus primeros 100 días de gestión como autoridad regional e indicó que una falencia fue la falta de comunicación del trabajo que realiza y sostener que se dio oportunidad a nuevos profesionales.

¿Han transcurrido más de 100 días de gestión, cómo evalúa su trabajo en el Gobierno Regional de Tacna? Es positiva, no logramos llegar a la expectativa de toda la población, pero se trabaja al 100%; ¿en cuatro años de gestión cuánto presupuesto ha manejado, qué hizo Omar Jiménez?, nosotros estamos tres meses y medio, hemos gestionado y avanzado, hay una gran diferencia se puede hablar de gestión de recursos económicos.

¿Por qué cree que no llegó a la expectativa de la población, qué ha fallado en su gestión? Mayor comunicación de la gestión y los logros obtenidos, muchos no conocen del hospital que estaba orientado a recursos hasta el 2021, pero estamos logrando que se de este año; segundo, se gestionó un convenio con Provías para que se haga 579 km de vía departamental; el programa hídrico, la población toma como un sueño y ahora será una realidad y vamos a solucionar el problema de agua en la ciudad, más de diez años nos han mecido por que Tacna estaba en 22 o 23 lugar de ejecución, yo me comprometí en salir entre los diez primeros en ejecución de gasto.

¿Qué proyectos piensa concretar? Vamos a hacer realidad la carretera Tacna Boca del Río con la doble vía y hacer una ciclovía para poder realizar recreación; estamos avanzando el hospital, fue recibido prácticamente muerto, porque la población exige y quiere, me comprometí que el Puerto Grau entre en el plan de desarrollo portuario.

Hay un perfil que no tiene código de SNIP o de proyecto, se está gestionando ante la autoridad portuaria, se solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya que se planifica un corredor ferroviario que llegue a Ilo y pedí un ramal que llegue a Tacna pero quieren que muestre que el puerto está dentro del Plan Nacional Portuario.

¿En campaña usted decía que la elección de sus funcionarios se iba hacer por meritocracia y priorizar que sean profesionales de Tacna, pero se observa que hay personas que vienen de la región Puno? Sí hay meritocracia y se iba tener a profesionales de la región, sobre funcionarios que vinieron de Puno o por amistad o de municipio de Gregorio Albarracín, eso no es cierto, acá la población en un 70% son de Puno y viven acá, yo nací en Puno pero yo trabajo, vivo y voto acá, hay personas que buscan gente que elige pero se ve a los profesionales.

¿Pero cuenta con funcionarios que no radican en Tacna? Más del 50% son profesionales jóvenes, pero como nació empiezan los cuestionamientos. Todos los que trabajan en el gobierno regional viven acá.

Son profesionales nuevos, me dicen que hay gente de Gregorio Albarracín solo el de gerente de planeamiento proviene de ahí, todos son profesionales que han estudiado en las universidades de Tacna y han trabajado en esta ciudad.

¿El presidente de la AJU Zotac lo declaró persona no grata por no atenderlos y cumplir sus promesas de campaña? Nos hemos encontrado seis veces en los directorios de la Zofratacna, dos por mes, le firmé una autorización para que viaje a Lima para que haga sus gestiones para las subpartidas arancelarias y se conversó, me extraña que diga eso. Acá tengo mi teléfono celular nunca me ha llamado.

¿También piden que devuelva a la Zofratacna el terreno que ocupa la gobernación regional? Se va a construir una nueva sede regional en otro lugar y hará un convenio con la Zofra para colocar un centro comercial para los comerciantes de la región, se hace el perfil.

¿Qué le diría a la población? Que tengan confianza todo lo que se gestiona es una realidad no un sueño, aún no están convencidos, todo esta encaminado y vamos a hacer realidad los proyectos más anhelados.