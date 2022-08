“Quiero pedirles un minuto de silencio por todos los tacneños que cerraron sus ojos por culpa de la pandemia, esperando sin suerte unas camas UCI que nunca llegaron y esas plantas de oxígeno que nunca se compraron”. De esta forma el candidato a gobernador de Tacna Fernando Martorell inició ayer la exposición de su plan de gobierno en el local ubicado en la avenida Leguía Nº 1407.

MIRA ESTO | Tacna: Autoridades allanan locales nocturnos por ejercicio de prostitución clandestina

Para Martorell la pandemia “evidenció la incapacidad de un gobierno regional indolente, que no pudo ni puede hasta el día de hoy construir un hospital”.

“Hechos y no palabras”

Cuestionó que la actual gestión del GRT no haya podido ejecutar ni siquiera el 50% del presupuesto destinado a proyectos de saneamiento. “Es entendible, porque el señor Tonconi no estaba preparado para gobernar”, apuntó.

“Con carisma no se cubre la incapacidad, con palabras no se construye una región próspera, no basta sonreír en una campaña y ofrecer uno lo que no sabe”, enfatizó haciendo alusión a si mismo ya que se caracteriza por no ser mediático ni aparecer en muchos eventos públicos.

“Nunca cambié de camiseta, soy el constructor que habla poco pero hace mucho, y cuando doy mi palabra yo sí la cumplo”, aseveró.

Tiene nueve programas

Explicó su plan de gobierno a través de nueve programas, “Tacna segura”, “La posta de mi barrio”, “Mercado de mi barrio”, “Tacna compite”, “Mi colegio inteligente”, “Mi primera chamba”, “Somos propietarios”, “Agua sana” y “Soy comerciante”.

TE PUEDE INTERESAR | Tacna: Allanan inmueble donde vendían droga y detienen a clan familiar

Prometió además que el proyecto hídrico Vilachaullani “no va” y que logrará que se devuelva el agua que actualmente utiliza Southern Perú para su operación minera.

En la cita estuvieron los candidatos a la alcaldía provincial de Tacna Joel Chinchazo, la postulante distrital Gloria Linares (Alto de la Alianza) y Francisco Callacondo (Ciudad Nueva), quienes aprovecharon para recordar que trabajarán por el empleo y la seguridad ciudadana.