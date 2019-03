“Fiscal de la Nación tiene la obligación de investigarme pero perderá su tiempo”

Síguenos en Facebook

Al congresista Jorge Castro Bravo se le aperturó una nueva investigación, esta vez en la Comisión de Ética del Congreso de la República, pero él responde que tanto esta como el de la Fiscalía de la Nación, no le preocupan y lo tienen sin cuidado ya que asevera que todo será archivado.

INVESTIGACIÓN. El legislador está tan confiado en su inocencia o que estos casos serán descartados, a tal punto que pronunció que la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, perderá su tiempo al iniciar una investigación preliminar por cobrar irregularmente el bono por semana de representación mientras se encontraba fuera del país.

“La fiscal tiene la obligación de hacerlo (investigar) pero después se dará cuenta que perdió su tiempo”, enfatizó el legislador tacneño, quien señaló que vendrán más denuncias en su contra pero que a él no le preocupan porque dice que no tienen asidero.

“A mí me han denunciado infinidad de veces y se caen solas. Lo que pasa es que tengo una presencia importante y hacen aspaviento, sin embargo, estamos tranquilos”, declaró contando que sigue con sus reuniones y gestiones.

Castro indicó que el doble cobro es un problema administrativo que ya lo explicó hasta en el Congreso. Añadió que este tema él lo investigué para asumir su defensa pero recriminó que como no conocen el tema parlamentario y las leyes, a alguien se le ocurrió todo esto.

“A mí me tiene sin cuidado, no hay por qué tener miedo, la denuncia se caerá como la anterior, no necesito que me blinden, yo leo mucho, otros opinan pero hay que tener sustento, solo me hacen más publicidad”, enfatizó.

Sobre la investigación congresal por difamación, respondió: “si no fuera verdad sería difamación, los documentos son claros, me denuncian de algo que ellos cometieron”, acotó.

Investigación

Comisión de Ética acordó investigarlo por sobredimensionar el tema de semana de representación ante los medios de prensa.