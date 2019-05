Fiscales de “Los limpios” no tienen a su jefe en Tacna

Síguenos en Facebook

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tacna, Walter Goyzueta Neyra, insistió en que él no tiene jerarquía ni funciones para calificar o analizar el desempeño de las fiscales anticorrupción Naydú Lazo Cuadros y Milagros Benavente Alfaro, que llevan el caso “Los limpios” y de quienes dijo no tienen jefe en Tacna sino nada más que su conciencia.

¿Lima le respondió sobre la consulta que hizo por el desempeño de ambas? No es cierto que envié una consulta, lo que he hecho es que noticié a Lima lo que pasaba en Tacna, esa es mi obligación no solo por ellas sino por todos los fiscales. Tenemos esa indicación pero no lo hago yo, sino lo hace el área de Imagen, pero no hay ninguna respuesta.

¿No dan respuesta por este caso, o en otros casos sí dieron respuesta? Que yo sepa, nunca dieron respuesta.

¿El fiscal superior Oscar Ponce Begazo considera que Tacna debería supervisar a ambas fiscales y no Lima? Es la opinión del doctor, pero en estos momentos está a cargo de la doctora Lourdes Téllez Pérez (coordinadora nacional), y es un sistema nacional, es decir, dependen de Lima y ese sistema no contempla a Tacna.

¿No considera que Tacna debería supervisarlas por estar más cerca? Tiene que ver la especializada. Lo que ocurre es que se confunden... reitero una vez el presidente no hace labores jurisdiccionales en corrupción de funcionarios, quien tiene que ver es el sistema, cómo podría el presidente ver estos casos de investigación, primero que no es mi especialidad, y segundo que no es mi función. Lo que ocurre es que no hay canales de comunicación, he dicho una vez más que la prensa vaya y converse con la doctora (Téllez), parece que no pueden llegar a Lima o sus filiales.

¿Pero cómo presidente no hace un análisis de los fiscales? El análisis es de los fiscales coordinadores, yo lo que veo es la buena marcha de la institución.

¿Pero no ve que los fiscales hagan bien su trabajo? Reitero el trabajo bueno o malo lo ve Control Interno, que ya intervino.

¿Ellas no tienen un jefe directo acá? En Tacna no tienen jefe, su único jefe de ellas es su consciencia y constitución, y la revisión. Lo dije el otro día, su decisión en revisión lo ve el Dr. Oscar Ponce en lo que es jurisdiccional.

¿Qué espera de ambas en las audiencias que vienen? Todos esperamos que hagan un trabajo eficiencia y eficaz, y quien resuelve es el juez.

¿Cuál es ese trabajo eficiente? Eficacia es lograr el objetivo, la eficiencia es que se haga un proceso para conseguir el objetivo sin mucha burocracia.

¿Hay errores que no deben repetirse? Reitero, no veo eso, no es mi especialidad.

¿Pero cómo abogado? Yo ahorita soy presidente de la junta, podría recurrir al Colegio de Abogados.

¿Las fiscales cuentan con la logística para afrontar la siguiente audiencia de tres días? Respecto a la logística, esa sí es mi función. No me han solicitado ningún apoyo de logística, entonces yo infiero que sí cuentan... no hay requerimiento, la cual tendrían que hacerla al administrador.

¿Cómo hace la fiscalía para escuchar miles de audios? Es un trabajo interno, lo que se gestión es que se contrate dos abogados designados por este despacho y también ingresaron dos CAS abogados por disposición de Lima para apoyar ese despacho.

¿Solo para los audios? Van a ese despacho y eso lo organiza la fiscal a cargo.