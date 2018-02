Fiscalía investiga a regidor por alquilar vehículo a la municipalidad

Síguenos en Facebook y YouTube

Una grave denuncia investiga el Ministerio Público en Tacna en contra del primer regidor de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, por presuntamente alquilar su camioneta a la institución edil. Dicha actividad es ilegal a toda vista, ya que se configuraría el delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido de cargo, según el Código Penal, pero esto lo determinará la Fiscalía.

Sin embargo, el regidor ha negado tajantemente estos cargos, ya que todo se trataría de un error por parte del trabajador encargado de anotar en el parte diario del municipio la placa del vehículo.

Diario Correo conversó con el edil, José Huamán Flores, “hombre fuerte” del alcalde Jesús Chambilla Gutiérrez, aprovechando su presencia en la conferencia del Carnaval de Alto de la Alianza 2018.

“Jamás le he alquilado al municipio porque yo se que cuando uno es regidor qué es lo que puede hacer y qué no. Si ustedes como periodistas investigan todo no van a encontrar ningún documento del vehículo, cotización, ninguna orden de servicios y ningún contrato”, subrayó.

DENUNCIA. La denuncia fue formulada en enero del 2016 por el ciudadano Abraham Quispe y ya son dos años en que se encuentra en investigación en el Ministerio Público.

Pasó la primera etapa de investigación preliminar y actualmente se encuentra en investigación preparatoria, por lo que el magistrado decidirá si formaliza o no la acusación ante el Poder Judicial.

Huamán reconoce que tiene una camioneta Toyota Hilux de placa V1J-829 y que un día se movilizó en ella a la Gerencia de Desarrollo Económico, donde un asistente administrativo creyó que ese era el vehículo que se le alquilaba al municipio y anotó la placa, aunque con error, VIJ-829.

Según el regidor el vehículo que en realidad alquila el municipio de una señora de nombre Doris, es una camioneta Nissan Navara. La confusión se debería a que ambos son de color plomo, sostiene. Los abogados de Huamán evalúan contrademandar a Abraham Quispe.

Municipio de Alto de la Alianza bajo la lupa.