​Flores y globos adornaron tumbas de las madres que dejaron esta vida

Desde las 7 h en que abrió sus puertas cientos de personas llegaron al Cementerio Presbítero Sebastián Sors (Ex Cementerio General) para pasar un momento con sus progenitoras fallecidas, al celebrarse ayer el Día de la Madre.

Yéssica Luque Humpiri, una de las visitantes, se apersonó hasta los nichos de la zona Jardines de la Beneficencia para saludar a su madrecita acompañada de uno de sus hijos.

“Primero quiero mandarle un abrazo hasta el cielo a mi mamá y decirle a todas las personas que hoy tienen la dicha de celebrar al lado de sus madres, que le hagan pasar el mejor día”, comentó.

Recriminó a los hijos que las hacen a un lado por estar más con los amigos o la enamorada. “Les diría que mamá solo hay una y si les dice algo es porque tiene razón, como dicen la mamá no molesta por gusto; traten de valorarlas, las madres se sacrifican por darles lo mejor a los hijos y tarde son los arrepentimientos”, apuntó Yéssica Luque.

MADRE E HIJA

Por su parte Mario Hernán Choque Lima contó que en su caso visitaba a su hija, una joven madre de 22 años que murió en Navidad del 2018 y le dejó un nieto.

“Siempre escuché que a los seres queridos hay que valorarlos en vida pero nunca le presté atención hasta que me pasó a mí; lo que daría por retroceder el tiempo, al menos se lo llegué a decir en vida, cuanto la queríamos y que la iba a apoyar”, contó el deudo.

Al igual que muchos, Mario Choque pensó que sus hijos lo enterrarían a él, pero ocurrió lo contrario. “Me hubiera gustado que sea al revés, es muy duro que un padre entierre a sus hijos, en este caso a mí me tocó; mi hija tan joven, me dejó un nieto de 4 años, pero Dios o alguien sabe porque hace las cosas, de repente es una prueba, no lo se”, sollozó.

En las afueras del panteón, aprovechando la afluencia de personas, los comerciantes prepararon arreglos para las madres difuntas como flores con globos con inscripciones de “Te quiero mamá”, “Feliz Día Mamá” y “Te amó”.

Músicos también ofrecieron su repertorio a quienes deseaban llevarles una serenata.