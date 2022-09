Freddy Huashualdo Huanacuni, alcalde con licencia del distrito Gregorio Albarracín, nació en Tacna, tiene 40 años y dos hijos de 9 y 5 años producto de su relación con su esposa Magdalena. Estudió la primaria en la I.E. Maximiliana Velásquez de Bacigalupo y la secundaria en la Institución Educativa Emblemática Coronel Bolognesi. Egresó como arquitecto de la UNJBG y como ingeniero civil de Universidad Privada de Tacna.

¿Qué le anima postular a la alcaldía provincial de Tacna?

Como autoridad y ciudadano he notado desatención a muchos sectores, falta mantenimiento de la infraestructura vial, no se actualiza el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), la ciudad está creciendo de manera desordenada. Hay que atender sectores de salud, educación, los programas sociales como vaso de leche, de adultos mayores y personas con habilidades diferentes. Se tiene que trabajar de forma organizada por el sistema de transporte. Hay mucho por hacer en la provincia, como mejorar el servicio de agua potable, en distritos y anexos como Palca, Pachía, Calana, Vila Vila, Morro Sama y otros la población no cuenta con agua potable. Hay que mejorar la calidad de vida de las personas.

¿Qué planes tiene por la seguridad en bien de los vecinos?

En los distritos de Tacna los municipios trabajan de manera aislada e independiente por la seguridad ciudadana y vamos a buscar la unidad y uso de la tecnología. Siendo alcalde que dirige el Coprosec (Comité Provincial de Seguridad Ciudadana) coordinar con los entes distritales para conseguir una vigilancia sin frontera. Con los patrullajes sin fronteras e integrado se va atender con más eficiencia al ciudadano. Vamos a instalar cámaras de video vigilancia en cada una de las juntas vecinales y motivar a esos vecinos que participan activamente por la seguridad con la exoneración del pago de algunos tributos.

¿Cómo se va ayudar a los que fomentan el turismo y comercio?

A los que brindan los servicios médicos y odontológicos a clientes que llegan del país vecino se les incentivará con préstamos de la Caja Tacna y capacitaciones en atención adecuada al usuario, también a los impulsores del turismo de recreación y gastronomía en los balnearios y en la campiña o Valle Viejo de Tacna. Hay que fortalecer la cadena de turismo de Tacna para generar una dinámica económica. Sobre el comercio, vamos a incentivar con capital a los feriantes de la provincia, reconocer a las ferias como actividades de intereses social y desarrollo económico; impulsar a los comerciantes con préstamos económicos, tanto a los que están en las calles y de centros comerciales como 28 de Julio, Tupac Amaru, Mercadillo Bolognesi, Feria Caplina, La Virreyna y otros.

En el Promuvi Señor de los Milagros esperan mejorar sus condiciones de vida, qué piensa hacer por ellos?

Se está haciendo un seguimiento al Promuvi (Programa Municipal de Vivienda) junto a los dirigentes. Tenemos la intención como gobierno provincial ejecutar los servicios de agua y desagüe en su totalidad, con los recursos de canon y sobre canon.

¿Cree que ha cumplido con la población de Albarracín?

Se hizo y sigue haciendo muchas obras que la población reconoce, como asfaltado de calles en cuatro etapas del sector Viñani para beneficiar a 12 mil familias, se construye el Gran Parque Central en 150 mil metros cuadrados, la avenida Ecológica por tres kilómetros con berma central, áreas recreativas y ciclovías, la moderna sede municipal, el bosque mágico; se remodeló varios parques, se atendió a los sectores Pampa Colorada y Cerro Chastudal, se dotó de agua y desagüe a varias asociaciones... Se sigue trabajando por el progreso y desarrollo del distrito.

¿Por qué se tiene que votar por Feddy Huashualdo?

Soy un tacneño con formación profesional, experiencia laboral y vocación de servicio, quiero que Tacna sea una provincia moderna y segura. He demostrado capacidad. Recalco que en mi gestión se respetará a los hermanos feriantes, se trabajará por los transportistas y por los vecinos de la provincia que buscan seguridad.