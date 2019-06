Gestión anterior recepcionó dos obras pese a serie de observaciones

Síguenos en Facebook

El alcalde distrital de Pocollay Luis Ayca Cuadros informó que en la gestión anterior se recepcionó dos obras como culminadas pero presentaban una serie de observaciones. Una es la plataforma deportiva en la Asociación Vista Alegre y la otra, el mausoleo del cementerio municipal de Pocollay.

La autoridad edil sostuvo que las obras no cumplían con los requisitos técnicos y sin embargo los proveedores este año solicitaron el pago pese a que el piso de la plataforma estaba con desniveles, el grosor del grass sintético no era el que exigía el expediente técnico, los servicios higiénicos en el cementerio no tenían tanque elevado, entre otras faltas graves, lamentó.

Tras la subsanación, Ayca manifestó que ya se hizo la cancelación.