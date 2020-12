Gobierno dicta medidas para las fiestas de fin de año

El presidente Francisco Sagasti brindó una conferencia de prensa en la que se anunció las medidas que se adoptarán durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo para evitar un rebrote de la pandemia COVID-19 y el proceso para la adquisición de las vacunas.

Una de las medidas será la prohibición de los vehículos particulares en Navidad y Año Nuevo. La Premier Violeta Bermúdez detalló que se restringirá el tránsito de los autos particulares para este 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero, para evitar la aglomeración de personas durante las festividades y el incremento de los contagios.

Del mismo modo el gobierno decidió declarar el jueves 24 de diciembre como día no laborable compensable, en medio de la pandemia por el COVID-19. La titular de la PCM recordó que el 31 de diciembre ya había sido declarado como día no laborable, con las mismas características. “Hemos acordado que el día 24 de diciembre es un día no laborable compensable”, anotó.

Destacó que el objetivo es impulsar patrones de comportamiento distintos a los tradicionales, en el marco de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, caracterizados antes por la congestión de la mayoría de personas para adquirir productos en las galerías y mercados previo a la Nochebuena.