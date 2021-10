El gerente general del Gobierno Regional de Tacna (GRT), Luis Valdivia Salazar, aseveró que de todas maneras este año se relanzará la ejecución del expediente técnico de saldo de obra del proyecto Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue.

Mencionó que tras la exposición que hizo la entidad el pasado 24 de setiembre, están a la espera que tanto el Consejo Regional y el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) Consejo Departamental Tacna revisen la documentación para dar su evaluación.

Prespupuesto

Mientras tanto, enfatizó que ya están listo para lanzar la convocatoria y que la decisión final pasará por el equipo técnico y el gobernador regional Juan Tonconi Quispe ya que asegura que tienen S/ 60 millones para convocar la licitación este año.

Refirió que ese monto es de saldos presupuestales que tiene el GRT y que no dejarán de ejecutar otros proyectos por el nosocomio, además de asegurar que el gobernador en Lima gestiona presupuesto ante el Gobierno central y que con la recuperación de las cartas fianzas que están en arbitraje con el Consorcio Salud Tacna, tendrán el financiamiento de S/ 329 millones.

“Sí o sí se relanza el hospital, no hablamos con supuestos sino con certeza, esta gestión debe terminar con la edificación y equipamiento”, pronunció. Acotó que PRONIS aún no da su opinión al expediente pero dijo que no es condicionante para licitar.